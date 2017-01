Bei Festnahme in Nordhorn Griff zum Küchenmesser

Mehr aus diesem Ressort

Während in Nordhorn die Geschäfte am Sonntag nach Verdi-Einspruch und Gerichtsentscheid geschlossen bleiben, geht 25 Kilometer weiter östlich der verkaufsoffene Sonntag in Holsterfeld/Gemeinde Salzbergen über die Bühne. mehr...

Der Winter hat in der Grafschaft Einzug gehalten. Die Stadtverwaltung Nordhorn informiert über Regelungen zum Winterdienst und die damit verbundenen Pflichten der Bürger, die ähnlich auch in den anderen Kommunen gelten. mehr...

Wenn es in den nächsten Tagen an der Tür klingelt, sind wieder Sternsinger in der Region unterwegs. Sie ziehen durch die Straßen und segnen Häuser. Auch das Rathaus in Nordhorn hat nun seinen offiziellen Segen erhalten. mehr...