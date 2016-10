Bei Kämpfen in Kundus Patt zwischen Taliban und Armee

dpa Kabul. Am vierten Tag der Kämpfe um die nordafghanische Stadt Kundus stecken Sicherheitskräfte und Taliban offenbar in einer Pattsituation. Es seien immer noch „Aufräum-Operationen im Gange“, sagte ein Polizeisprecher. Die Stadt sei weitgehend unter Kontrolle der Regierung. Bisher seien 14 Soldaten und Polizisten und 120 Taliban getötet worden. Polizeichef Kasim Dschangalbagh hatte am Vorabend von 50 getöteten Taliban gesprochen. Wieviele Kämpfer sich noch in Stadt aufhalten und wo genau, blieb aber unklar.