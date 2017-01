Beide Jugendteams in Bad Bentheim in der Endrunde

how Bad Bentheim. Was den Senioren der SG Bad Bentheim am Mittwoch misslang, haben die A-Jugendlichen des gastgebenden Klubs am Donnerstagabend geschafft: Die JSG Bentheim/Gildehaus erreichte beim 31. Hallenfußballturnier um den Volksbank-Cup die Endrunde. Im letzten Spiel des zweiten Vorrunden-Abends besiegte sie den Kreisligisten Heseper SV 3:1 und darf deshalb als Zweiter ihrer Gruppe D am Sonntag (ab 15 Uhr) gegen den SV Bad Bentheim, den SV Bad Bentheim II, den SV Suddendorf-Samern und den FC Schüttorf 09 II spielen.

Die 09-Zweite hatte sich am Donnerstag in der Gruppe C durchgesetzt, weil sie das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen die bereits für die Endrunde qualifizierte JSG Obergrafschaft 2:1 gewann. Der A-Jugend-Landesligist trifft als Gruppenzweiter am Sonntag unter anderem auf den VfL Weiße Elf II; die Nordhorner schlossen die bis zuletzt spannende Vorrunden-Gruppe D mit sechs Punkten als Sieger ab.

Als Torschützen taten sich zwei Fußballer hervor: Julian Rolinklambers schoss drei der vier Tore des Heseper SV, Sven Wargers erzielte gar alle drei Treffer von Academico.