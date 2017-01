Beijern findet noch immer großen Anklang

An Weihnachten und zum Jahreswechsel ertönen die Kirchenglocken in verschiedenen Orten der Grafschaft auf besondere Weise: Die alte Tradition des Beijerns wird bis heute mit großem Engagement gepflegt.

Beim Beijern werden die Seile am Klöppel der Glocke befestigt. Insgesamt werden im reformierten Kirchturm in Uelsen drei unterschiedlich große Glocken geschlagen. Fotos: Gerold Meppelink

Beim Beijern werden die Seile am Klöppel der Glocke befestigt. Insgesamt werden im reformierten Kirchturm in Uelsen drei unterschiedlich große Glocken geschlagen. Fotos: Gerold Meppelink

Beim Beijern werden die Seile am Klöppel der Glocke befestigt. Insgesamt werden im reformierten Kirchturm in Uelsen drei unterschiedlich große Glocken geschlagen. Fotos: Gerold Meppelink

Uelsen. Drei mächtige Bronzeglocken hängen im Turm der reformierten Kirche in Uelsen – die größte davon ganze 3,3 Tonnen schwer. Im vergangenen Jahr erhielt das Geläut eine neue Aufhängung, das Beijern musste deshalb für eine Saison ausfallen. Nun war es wieder so weit, und zahlreiche Menschen wagten sich an mehreren Terminen die schmalen Stufen empor, um zwischen Jahrhunderte alten Mauern dem Ereignis aus nächster Nähe beizuwohnen.

Während in einigen Kirchen in der Grafschaft direkt an den Glocken gebeijert wird, halten sich Glöckner und Zuschauer in Uelsen eine Etage tiefer auf. Drei dicke Seile hängen von der Decke herab, die oben im Glockenstuhl mit quer gespannten Tauen verbunden sind. Diese sind an den Klöppeln befestigt, sodass durch Zug an den herabhängenden Seilen der Schlag gegen den Bronzekörper erfolgt und der charakteristische Klang entsteht. Die Glocken selbst verharren – im Gegensatz zum herkömmlichen Läuten – in ihrer Position und schwingen nicht.

In Uelsen unterliegen die Anschläge einem festen rhythmischen Muster, wobei stets die kleine, die mittlere und die große Glocke nacheinander ertönen – lautmalerisch ausgedrückt ein immer wiederkehrendes „Ding-Dang-Dong“. Ganze zwei Stunden schallt das besondere Geläut am Silvesterabend über die Dächer Uelsens. Meist in Zehn-Minuten-Blocks, gefolgt von fünf Minuten Pause.

Jürgen Holsmölle ist seit vielen Jahren mit von der Partie und hat nunmehr zum zweiten Mal die Organisation des Beijerns übernommen. Er weiß, dass das manuelle Läuten viel Konzentration und Fingerspitzengefühl erfordert. Wird zu kräftig gezogen, versetzt dies mitunter die ganze Glocke in Schwingung und der nächste Schlag geht ins Leere. Dadurch können alle Beteiligten aus dem Takt geraten. Das Mittel der Wahl ist daher, nur kurz anzuschlagen und sofort wieder loszulassen. Sieben Männer sind an Silvester im Kirchturm im Einsatz, die sich immer wieder abwechseln.

Das Beijern ist mit der reformierten Kirchengemeinde abgestimmt – wenngleich die Ursprünge dieser Tradition eher im heidnischen Brauchtum verortet sind. So sollte das Schlagen der Glocken seinerzeit die Wintergeister vertreiben. Das Beiern (hochdeutsche Schreibweise) ist allerdings nicht nur in der Grafschaft Bentheim seit langer Zeit bekannt, sondern wird sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus zu unterschiedlichen Anlässen veranstaltet.

Für Jürgen Holsmölle ist ein Jahresende ohne Beijern kaum vorstellbar: „Ich bin an der Kirche aufgewachsen und kenne es schon von früher“, sagt er. „Es ist eine Tradition, die zu Weihnachten und Silvester dazugehört.“ Dem pflichtet auch Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers bei, der an Silvester ebenfalls den Weg in den Kirchturm gefunden hat. Das Beijern sei eine willkommene Gelegenheit, das alte Jahr zu verabschieden und den Blick auf das neue Jahr zu richten, sagt er: „Auch wenn es laut ist, findet man hier die Ruhe, sich zu besinnen und Gedanken zu fassen.“

Das sehen viele Bürger offenbar ähnlich. Immer wieder kommen kleinere Besuchergruppen herbei, lauschen für eine Weile den Klängen und ziehen wieder von dannen. Die Stimmung ist gut, das Söpie-Pinneken dreht manche Runde. Und so wird wohl auch in den kommenden Jahren das Beijern seinen festen Platz im Kanon der Grafschafter Traditionen innehaben.

Viele weitere Fotos aufGN-Online. Einfach Online-ID @1826 im Suchfeld eingeben.