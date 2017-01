Beim „Spöllhook-Böller“ knallen die Korken

Itterbeck. Mit den gewaltigen Schüssen aus den holländischen Karbidbüchsen, die über viele Kilometer noch dumpf zu hören sind, können die Böller auf dem Festplatz in Itterbeck nicht ganz mithalten. Aber es empfiehlt sich dennoch, Stöpsel in die Ohren zu stecken. Denn wenn das Schwarzpulver detoniert und einen Korken viele Meter hoch in die Luft schleudert, donnert es auch hier schon ganz anständig.

Der Verein „Spöllhook-Böller“, benannt nach einer Siedlung am Iland in Itterbeck, lässt es seit 1998 am Silvestertag krachen. „Bis 1996 haben auch wir mit Karbid geschossen. Aber nach einem tödlichen Silvester-Unfall in Wielen 1996 haben wir uns entschlossen, damit aufzuhören“, erzählt Vorsitzender Alwin Ekkel. 17 Mitglieder zählt der Verein. Alle Aktiven tragen eine rote Jacke mit gelbem Emblem. Es zeigt zwei gekreuzte Handböller.

Die Idee, am letzten Tag des Jahres Böller abzufeuern, haben sich die Itterbecker in Uelsen abgeguckt. Dort ist es Tradition, dass die Historische IV. Kompanie des Bentheimer Landwehrbataillons von 1814 hinter dem Rathaus böllert. „Das wollten wir auch gerne machen“, erklärt Alwin Ekkel. Mit einer selbst gebauten Kanone – amtlich abgenommen – fing 1998 alles an. Sie wird auch heute noch abgefeuert, und zwar von geschulten Mitgliedern. Denn der Umgang mit Schwarzpulver ist immer etwas riskant und erfordert viel Sorgfalt. Nicht ohne Grund stehen die Zuschauer 20 Meter entfernt hinter einer Absperrung.

Zum Arsenal des Vereins gehören neben der Kanone auch vier Handböller, die jeweils 4,5 Kilogramm schwer sind. Besonders stolz ist man beim „Spöllhook-Böller“ auf eine besondere Konstruktion: den Dreiklang-Standböller. In jede der drei Röhren wird 80 Gramm Schwarzpulver gefüllt. Abgefeuert wird die Salve durch einen Zug an einer Schnur. Und so knallt es auf dem Festplatz acht Mal in Folge, wenn alle Böller in Betrieb sind.

Der Verein, der bis vor einigen Jahren noch auf dem alten Festplatz von Itterbeck am Ortsausgang Richtung Wielen geknallt hat, wünscht sich für die Zukunft mehr Mitglieder. „Uns fehlt ein wenig der Nachwuchs“, erzählt Jürgen Grote. Die „Spöllhook-Böllerer“ lassen es übrigens nicht nur an Silvester knallen. Auch zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Jubiläen kann der Verein angefragt werden.