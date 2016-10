Belgische Hooligans randalieren in Mainz

dpa Mainz. Während des Europa-League-Gruppenspiels zwischen Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 und dem belgischen Club RSC Anderlecht ist es in der Mainzer Innenstadt zu Ausschreitungen gekommen. Gruppen von Hooligans seien in der Innenstadt unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Männer hätten mit Quarzsand gefüllte Handschuhe getragen, Pyrotechnik gezündet und Böller auf Polizisten geworfen. Die Polizei nahm rund 80 Männer in Gewahrsam. Sieben Beamte erlitten durch die Böller ein Knalltrauma, eine Polizistin kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.