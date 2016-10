Benefizkonzert für die Armenienhilfe Neuenhaus

Eine reizvolle Mischung aus Instrumentalmusik und Chorgesang versprechen die Initiatoren eines Konzerts in der reformierten Kirche für die Armenienhilfe in Neuenhaus. Dabei soll Geld für arme Familien gesammelt werden.

Neuenhaus. Viel hat die Armenienhilfe Neuenhaus in den fast 25 Jahren ihres Bestehens auf die Beine gestellt – seien es Kleidersammlungen, Hilfstransporte oder der regelmäßige Stand auf dem Stadtfest. Nun steht die nächste Aktion bevor: Für Sonnabend, 22. Oktober, um 17 Uhr ist in der reformierten Kirche in Neuenhaus ein Benefizkonzert geplant. Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Spende am Ausgang ist für die Projekte der Armenienhilfe bestimmt.

„Die Situation in dem Land hat sich in den vergangenen 20 Jahren verbessert“, berichtet Vorsitzender Dr. Andreas Gries. Sachspenden seien daher weniger gefragt. Vielmehr liege das Augenmerk nun auf Familien, die – beispielsweise durch Krankheit – in Armut geraten sind. Durch mangelnde soziale Absicherung seien diese Menschen gezwungen, alles zu verkaufen und teure Kredite auf sich zu nehmen, um sich über Wasser zu halten. Durch die finanzielle Hilfe soll gewährleistet werden, dass die Betroffenen genug zu essen und zu heizen haben, und die Kinder die Schule besuchen können. In jüngster Zeit wird auch die Unterstützung Jugendlicher bei der Berufsausbildung versucht.

Vertreter aus Neuenhaus verschaffen sich Jahr für Jahr ein Bild von der Situation vor Ort. In diesen Tagen ist wieder eine vierköpfige Delegation der Armenienhilfe in das Land am Kaukasus gereist, um Familien zu besuchen und Spenden zu überbringen. Um weiteres Geld zu mobilisieren, ist die Idee des Benefizkonzerts entstanden – dessen Konzeption in den vergangenen Monaten durch professionelle Hände und mit viel Hingabe und Feinsinn umgesetzt wurde. Andreas Gries sagt erfreut: „Wir sind froh, Heinz-Josef Bausen gefunden zu haben, der das Konzert federführend organisiert.“

Bausen, der bis vor Kurzem als Leiter der Musikschule Niedergrafschaft tätig war, hat ein abwechslungsreiches Programm entwickelt, welches die Auftritte von Chören, Ensembles und Solisten umfasst. Die Musiker stammen aus Neuenhaus und aus den Reihen der Musikschule, aber auch der Armenienchor Almelo ist vertreten. Ziel soll es sein, Berichte aus Armenien zu kleiden in ansprechende Musikdarbietungen. Auf der Seite der Teilnehmenden ist die Resonanz so groß gewesen, dass einigen Amateur- und Profimusikern eine Absage erteilt werden musste..

Die Initiatoren der Aktion sind überzeugt: „Ein Konzert zu veranstalten, passt gut zu Armenien, denn die Bevölkerung ist musisch-künstlerisch sehr begabt.“ So gebe es in dem Land, das als erstes das Christentum als Staatsreligion einführte, „wunderbare Kirchenchöre“, die in den alten Gotteshäusern einen großartigen Klang entfalteten.

Rund zwei Stunden wird das Konzert in Neuenhaus inklusive seiner acht musikalischen Programmpunkte sowie der Informationen zur Armenienhilfe dauern.

Die beteiligten Musiker:

Armenienchor Almelo: verschiedene Chorstücke

Sinja Steenweg (Geige) und Cees Roubos (Klavier): Rumänische Tänze von Bela Bartok

Saskia Spinder und Birte Kampert: verschiedene Werke für Gitarre

Städtischer Chor Neuenhaus: verschiedene Chorstücke

Cees Roubos (Orgel): Trisonate Nr. 5 BWV 529 von J.S. Bach

Betty Alsmeier mit ref. Kirchen- und Kinderchor: „Schau auf die Welt“ von John Rutter

Peter Sleumer und sein Saxquartett: verschiedene Stücke im Ensemble

Armanda ten Brink mit jungen Sängerinnen aus Chor „Twen: zwei bekannte Stücke