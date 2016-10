Benefizkonzert in Veldhausen für Flüchtlingshilfe

mm Veldhausen. Wie bereits vor zwei Jahren organisiert und gibt der Grafschafter Musiker Tobias Klomp wieder ein Benefizkonzert unter dem Motto „Tobias Klomp and Friends“. Nach dem Erlös im Jahr 2014 in Höhe von 2600 Euro für die Hospizhilfe Niedergrafschaft wird auch in diesem Jahr für einen guten Zweck gesammelt. Der Erlös soll an die syrische Flüchtlingshilfe gehen. Hierzu wird ein Freund von Klomp, der syrische Flüchtling Abdullah Alaliwee einige Worte sagen.

Hans Christian Andersen hat einmal gesagt: „Musik spricht da, wo Worte fehlen.“ Tobis Klomp und seine Freunde wollen nach diesem Motto versuchen, Grenzen zu überwinden und Klarheit zu schaffen. „Musik kennt keine Grenzen“, sagt Klomp. Zusammen mit seinen Freunden will er aber auch die klassische Musik dem Publikum näher bringen.

Große Erfolge mit „4 Gewinnt“

Die Sängerin, Dirigentin und Pianistin Armanda ten Brink wird mit dem Neuenhauser Knabenchor und den „Nice Guys“ zusammen mit Klomp einige Stücke vortragen, aber auch als Solistin auftreten. Dass der Knabenchor und die „Nice Guys“ mitmachen hat seinen Grund im Werdegang von Tobias Klomp, dessen gesangliche und musikalische Karriere mit dem Knabenchor anfing. Nachdem er die „Nice Guys“ verließ, war er noch Mitglied im Gesangsquartett „4 Gewinnt“. Aber auch alleine hat Klomp schon eine kleine Karriere gemacht, wie etwa mit der Teilnahme an der „Oper in der Fabrik“ in Neuenhaus. Jetzt studiert er klassischen Gesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.

Doch es machen nicht nur regionale Künstler beim zweiten Benefizkonzert von Tobias Klomp mit. Auch musikalische Freunde aus Hannover sind dabei. Konrad Herrmann aus Lemgo, Florian Giering aus Nürnberg, Lukas Saalfrank aus Berlin und Klomp begannen ihr Studium zeitgleich 2015.

Termin und Schauplatz des Benefizkonzertes: Am Freitag, 21. Oktober in der reformierten Kirche in Veldhausen. Der Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.