Benefizveranstaltung „Bulli für Joschi“

Nordhorn. Joshua – genannt Joschi – ist das dritte Kind der Nordhorner Familie Kerkdyk. Nach Komplikationen in der Schwangerschaft kam er 2012 als Frühchen auf die Welt und erlitt kurz nach seiner Geburt eine schwere Hirnblutung. Obwohl aus Sicht der Ärzte kaum Hoffnung bestand, überlebte das Kind. Joschi ist heute vier Jahre alt, schwerbehindert und auf einen speziellen Rollstuhl angewiesen.

Das stellt die Familie vor ein Problem, denn das Gefährt passt nicht in ein normales Auto. Familie Kerkdyk gehört der freikirchlichen Christengemeinde Nordhorn an, die seit dem vergangenen Jahr vor allem durch die Auftritte ihrer Band „CGN-Music“ ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückte. Bewegt vom Schicksal der Kerkdyks, formierte sich in der Gemeinde eine breite Solidarität mit der Familie. Das Ziel: Es sollen so viele Spenden zusammenkommen, dass die Eltern einen behindertengerechten Minibus anschaffen können, um mit ihrem Sohn mobil zu bleiben.

Unter dem Motto „Ein Bulli für Joschi“ lädt die Christengemeinde nun am Sonntag, 11. Juni, zu einer Benefizveranstaltung ein. Ab 14 Uhr geht auf dem Gelände und im Gemeindesaal am Stadtring 44 in Nordhorn ein Familienfest samt „Foodmarket“ und Flohmarkt über die Bühne. Außerdem wird es Livemusik von „CGN-Music“ zu hören geben. Spannende Momente versprechen die Veranstalter ab 17 Uhr: Dann kommen bei einer Versteigerung verschiedenste gespendete Artikel unter den Hammer – vom „Live-Cooking“ über einen Nachmittag mit Pferden bis hin zum Wohnzimmerkonzert. Bislang hat die Gemeinde bereits aus eigenen Spendenmitteln mehr als 12.000 Euro mobilisiert – und die Aktion zieht immer weitere Kreise. Vor allem durch das Internet sind viele Menschen auf das Schicksal der Familie aufmerksam geworden.

„Wir freuen uns sehr über diesen großen Zuspruch“, sagt Angelika Keuter-Rolfes von der Christengemeinde. Auch immer mehr Unternehmen hätten ihre Unterstützung zugesagt. Weitere Spenden für die Versteigerung nimmt die Gemeinde dankend an. Für finanzielle Zuwendungen hat der Trägerverein „Normales Christliches Leben e.V.“ ein Spendenkonto eingerichtet: NCL e.V.; IBAN: DE51 2806 9956 0150 6005 24; Verwendungszweck: Joschi Bulli.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.christengemeinde.com sowie auf der Facebook-Seite der Christengemeinde Nordhorn.