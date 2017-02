Bentheim will sanieren statt bauen

Bad Bentheim. Wird in Bad Bentheim künftig kein neues Bauland mehr ausgewiesen? So könnte es aussehen, wenn es nach den Plänen der Gruppe CDU/FDP geht. Das Programm „Jung kauf Alt“ soll demnächst Anreize für junge Familien schaffen, die ein Eigenheim suchen, sich für die Sanierung einer bestehenden Immobilie zu entscheiden – und zwar durch finanzielle Unterstützung der Stadt. Im Haushalt für 2017 sind bereits entsprechende Mittel in Höhe von 15.000 Euro bereitgestellt worden (die GN berichteten).

Die Idee, das Konzept in dieser Form umzusetzen, stammt von FDP-Ratsherr Peter Wiering. Zwar gibt es auch aktuell ein Programm „Jung kauft Alt“ in Bad Bentheim – hier werden jedoch nur Gutachten für eine Altbausanierung gefördert. Das soll sich jetzt ändern. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt auf sein Bestreben hin einen Vertreter der Gemeinde Hiddenhausen in Nordrhein-Westfalen eingeladen, wo das Programm bereits angewandt wird. „In den kommenden Jahren wird der Generationenwechsel dazu führen, dass immer mehr Einfamilienhäuser der 1950er bis 1970er Jahre auf den Markt kommen. In der nachfragegerechten Modernisierung dieser Bestände liegt eine große Chance, diese Quartiere für den Wohnungsmarkt attraktiv zu machen“, sagt Wiering. Laut Wohnraumversorgungskonzept werde der Bedarf bis 2030 im Durchschnitt 26 Wohnungen in Bentheim betragen. Davon seien rund 30 Prozent Sozialwohnungen. „Wir benötigen also circa 15 Wohnungen und Häuser auf dem freien Markt für alle Generationen. Wir können aber nicht pro Jahr 15 Bauplätze anbieten, denn dann blutet die Innenstadt aus und es werden keine alten Häuser mehr verkauft“, meint Wiering. „Wir stellen den freien Wohnungsmarkt auf den Kopf, wenn wir das nicht berücksichtigen.“

Daher benötige Bad Bentheim weniger neue Bauflächen auf der grünen Wiese, sondern der Markt in der Stadt müsse gestärkt werden. Und genau dazu diene das Programm „Jung kauft Alt“. Durch das Programm, so Wiering, würde durch junge Familien mit Kindern wieder Leben in die Wohngebiete einziehen, die aktuell überwiegend von älteren Menschen bewohnt würden. „Davon profitieren am Ende alle. Die Senioren können tagsüber mal auf die Kinder aufpassen und wenn die Senioren Hilfe benötigen, dann können die Jüngeren Unterstützung anbieten“, sagt Wiering.

Die Summe, mit der die Stadt die Hauskäufer dann unterstützt, soll sich nach der Größe der Familie richten. „Wenn wir das Programm für sechs Jahre anbieten, was sich in Hiddenhausen oder auch in Emden bewährt hat, dann werden – unterstellen wir durchschnittlich zwei Kinder im Haushalt – pro Hauskäufer sechs Mal 1200 Euro ausgezahlt“, rechnet Wiering vor. „Wenn mindestens 15.000 Euro jährlich bereitstehen, dann reicht der Betrag, um das Programm mehrere Jahre laufen zu lassen“, sagt der FDP-Mann.

Neben der Förderung für die Sanierung soll nach dem Plan auch ein Altbaukataster aufgebaut werden, in das jeweils Gutachten zu Modernisierungsempfehlungen, Kosten und weitere Standortfaktoren einfließen. „Hierfür sollen maximal 1500 Euro pro Vorhaben zur Verfügung stehen“, sagt Peter Wiering. „Wenn wir das Programm seriös umsetzen wollen, dann können wir nicht parallel Neubaugebiete ausweisen, die dann in Konkurrenz mit den Altbauten stehen“, ist Wiering überzeugt.

Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen bestätig im GN-Gespräch, dass man in Zukunft wenig bis gar nicht in die Fläche wachsen, sondern die Konzentration auf die Innenbereiche legen wolle. Gleichzeitig stellt er aber auch klar: „Das bedeutet nicht, dass wir keine neuen Bauplätze mehr ausweisen werden.“ So sei beispielsweise die Bauleitplanung für das Neubaugebiet südlich den Suddendorfer Straße auf den Weg gebracht worden. Zudem sollen auf dem Gelände der Hofstelle Schulte-Kolthoff am Ortseingang neue Grundstücke entstehen. Zudem sind neue Wohnbebauungen bei Kerkhoff-Neesen in Gildehaus und im Stegehoek in Bad Bentheim geplant. Auch auf dem ehemaligen K+K-Gelände an der Johann-Krabbe-Straße sollen irgendwann neue Wohnungen entstehen (die GN berichteten). Es solle lediglich der Umfang der Baugebiete schrumpfen. Daher gebe es jetzt eine Begrenzung auf 15 neue Baugrundstücke pro Jahr. „Dabei soll es auch bleiben“, unterstreicht Pannen.

Die Mehrheitsgruppe aus CDU und FDP wolle mit „Jung kauft Alt“ schnell starten, sagt Volker Pannen. Bei einigen Punkten gebe es aber noch Gesprächsbedarf. Gelegenheit, diese Punkte zu diskutieren, haben die Parteien am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, im Bauausschuss.