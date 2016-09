Bentheimer B403-Baustelle wandert weiter

Bad Bentheim. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 403 in Bad Bentheim gehen in die nächste Phase. Ab Donnerstag, 22. September, ist die Strecke zwischen der Anschlussstelle der Autobahn 30 und dem Knotenpunkt Kurbad wieder befahrbar. Eine Vollsperrung wird stattdessen zwischen dem Knotenpunkt Kurbad und der Bahnunterführung eingerichtet. Umleitungen sind ausgeschildert und führen über Gildehaus beziehungsweise Schüttorf. Das Kurbad ist aus Richtung Nordhorn wieder erreichbar. Wer aus Bentheim zum Kurbad möchte, muss die offiziellen Umleitungen nehmen oder über die Hilgenstiege und die Deilmannstraße die Kreuzung Kurbad erreichen. Der Bauzeitplan sieht die Fertigstellung dieses Abschnittes für den 30. September vor.

Ursprünglich war dann eine Baupause während der Herbstferien vorgesehen. Hier hat es allerdings eine Änderung gegeben, wie Klaus Haberland, Geschäftsbereichsleiter Lingen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt. Grund sind die Arbeiten an der Umleitungsstrecke, der Kreisstraße 26, die der Landkreis ab dem 17. Oktober durchführen wird. Der Bauabschnitt an der B403 zwischen der Unterführung und der Landesstraße 39 in Bad Bentheim werden somit direkt im Anschluss an die am Donnerstag beginnende Bauphase durchgeführt.

„Sofern es die Witterung zulässt, werden die Asphaltierungsarbeiten somit zunächst am 14. Oktober beendet sein“, teilt Klaus Haberland mit. Die Arbeiten an der Unterführung werden parallel weitergeführt.