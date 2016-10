Bentheimer läuft Triathlon auf Hawaii

Huib van Engelen legt im Triathlon eine steile Karriere hin. Anfang Oktober wurde der Bad Bentheimer Dritter seiner Altersklasse in Barcelona. Damit hat er die Startberechtigung für Hawaii in der Tasche.

Bad Bentheim. Viele extreme Ausdauersportler haben einen großen Traum: einmal beim Hawaii-Triathlon an der Startlinie stehen. Für Huib van Engelen geht dieser Wunsch im kommenden Jahr in Erfüllung. Der Triathlet aus Bad Bentheim hat Anfang Oktober beim Triathlon in Barcelona einen der begehrten Startplätze ergattern können. Beim Dreikampf aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42,195 Kilometer Laufen kam der gebürtige Niederländer an der Costa Brava als Dritter seiner Altersklasse (AK 50) ins Ziel. In 9:40:33 Stunden hatte van Engelen zahlreiche Konkurrenten hinter sich gelassen. „Allein in meiner Altersklasse sind mehr als 300 Teilnehmer an den Start gegangen“, berichtet der 54-Jährige, der für sein Hawaii-Ticket hart kämpfen musste. Denn: Nur die ersten Drei jeder Altersklasse hatten in Barcelona einen Startplatz für den legendären Wettkampf am Kailua Pier im Pazifik sicher. „Weltweit gibt es rund 40 Rennen, bei denen man sich für Hawaii qualifizieren kann“, erklärt van Engelen das besondere Prozedere. Er hatte sich für den Wettkampf in Barcelona entschieden. Dabei kämpfte er sich Stück für Stück nach vorne. Nach der ersten Disziplin, dem Schwimmen, lag er in seiner Altersklasse noch an Position 30, vom Rad wechselte er bereits als Zehnter auf die Laufstrecke. In seiner Paradedisziplin spielte van Engelen dann aber seine Ausdauer aus – und erkämpfte sich als Dritter einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Dabei ist der Triathlon-Sport für den Physiotherapeuten, der zwei Praxen in Duisburg hat, noch gar nicht so lange ein Thema. 2012 nahm er zusammen mit seiner Frau Elke van Engelen, die beim Wettbewerb am Nordhorner Vechtesee drei Mal die Frauenkonkurrenz gewann, zum erstem Mal beim „Jedermann-Triathlon“ in Nordhorn teil. „Die Idee kam damals aus einer Geburtstagslaune heraus“, erzählt van Engelen, der eigentlich vom Laufen kommt. Denn auf der Marathonstrecke hatte der Niederländer in den Jahren zuvor schon viel Erfahrung gesammelt. In Nordhorn entdeckte er seinen Spaß am Dreikampf. Zuerst noch ganz im Hobby-Modus. Das änderte sich aber in den vergangenen Jahren. Van Engelen weitete sein Training kontinuierlich aus und stand 2015 auf Sardinien zum ersten Mal bei einem Triathlon über die Halbdistanz an der Startlinie. Dort kam ihm auch zum ersten Mal der Hawaii-Triathlon in den Sinn. „Ich dachte mir: Wenn ich die Strecke verdopple, kann ich die Qualifikation schaffen“, erzählt er.

So standen fortan intensive Trainingswochen auf seinem Programm. Das besondere Augenmerk lag dabei auf der Schwimmstrecke. „Ich musste erst einmal richtiges Kraulen lernen“, sagt van Engelen lachend. Dabei zieht er häufig mit der Frühschwimmergruppe im Badepark in Bad Bentheim seine Bahnen – wenn auch in einem ganz anderen Tempo. Ein wichtiger Faktor ist auch die Zusammenarbeit mit Trainerin Ute Mückel, bei der das Ehepaar seit November 2014 trainiert. Die neunmalige Hawaii-Teilnehmerin und erste Deutsche unter den Top Ten macht vom Bodensee aus die Trainingspläne und steht im intensiven Austausch. Außerdem stehen regelmäßig Trainingscamps auf dem Programm. In Barcelona coachte sie van Engelen im Teamwork mit Ehefrau Elke direkt vom Streckenrand.

Im Team wurden auch die Pläne geschmiedet. So feierte van Engelen, der für sein Fahrrad Unterstützung von Zweirad-Mechanikermeister Jens Nyhoegen erhält, im vergangenen Jahr in Maastricht seine Premiere auf der Langdistanz. Im Juli absolvierte er die Strecke im deutschen Triathlon-Mekka Roth mit einer Zeit von 10:23 Stunden. „Darüber war ich schon froh. Mein Ziel in Barcelona war dann eine Zeit unter zehn Stunden“, berichtet der Ausdauerathlet. Diese magische Marke unterbot er dann sogar um fast 20 Minuten.

Das Jahr war für das Ehepaar aber nicht nur aus sportlicher Sicht extrem. Elke van Engelen musste im Frühjahr wegen eines Tumors der Unterschenkel amputiert werden. „Es ist ein Jahr mit Höhen und Tiefpunkten“, sagt van Engelen. Aber auch seine Frau ist eine ausgesprochene Kämpfernatur. Sie trainiert bereits wieder im Wasser und hat auch schon Kontakt zum mehrfachen Paralympics-Sieger Markus Rehm aufgenommen, um sich über eine passende Sportprothese zu informieren, sodass auch wieder gemeinsame Laufeinheiten auf dem Programm stehen können.

Das Pensum von Huib van Engelen ist bereits jetzt hoch. Mit fünf Stunden im Becken, zehn Stunden auf dem Rad und fünf Stunden Lauftraining in der Woche kommt er auf 20 Trainingsstunden pro Woche. „Wenn man in seiner Altersklasse vorne mit dabei sein will, muss man es professionell angehen“, sagt der Physiotherapeut, der immer wieder fasziniert ist, zu welchen Leistungen ein Körper fähig ist: „Mich begeistert es total zu sehen, wie sich das Training auswirkt.“