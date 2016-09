Bereits 12.000 Euro für Amatrice gespendet

In Zelten sind viele der Bewohner Amatrices untergebracht. In sieben Monaten werden die ersten schlüsselfertigen Wohneinheiten geliefert werden können. Foto: dpa

Ein Blick in einen Klassenraum der provisorischen Container-Schule. Die Spenden aus Nordhorn könnten etwa in die Ausstattung einer neuen Schule fließen. Foto: dpa

Eine zerstörte Schule von Amatrice. Der Schulunterricht hat in der vergangenen Woche dennoch in der Erdbebenregion Mittelitaliens wieder begonnen. Foto: dpa

Amatrice/Nordhorn. Während die italienische Partnerstadt Rieti beim Erdbeben glimpflich davon kam, wurde 63 Kilometer nördlich das Bergdorf Amatrice im Zentrum des verheerenden Bebens völlig verwüstet. Um schnell und unbürokratisch den italienischen Freunden in ihrer großen Not helfen zu können, starteten die Stadt Nordhorn, das Partnerschaftskomitee und der Verein zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn e. V. vier Tage nach der Naturkatastrophe eine Spendenaktion für Amatrice. In dem einst 2657 Einwohner zählenden Dorf, dem Epizentrum der Erdstöße vom 24. August, werden allein 220 Todesopfer beklagt; der mittelalterliche Ort mit seinen vielen historischen Gebäuden ist völlig zerstört.

Am Dienstag vergangener Woche hat auch in der Erdbebenregion Mittelitaliens wieder die Schule begonnen – in Amatrice wurden dafür Holzcontainer aufgestellt, die erst einmal als Klassenzimmer dienen. Der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, nahm das zum Anlass, um die katastrophale Lage in seiner Gemeinde erneut ins Bewusstsein zu rücken: „Hier muss alles neu aufgebaut werden. Straßen und Gebäude stürzen weiterhin ein.“ Bereits wenige Tage nach dem Erdbeben hatte Pirozzi den Wunsch geäußert, Amatrice architektonisch und kulturell wieder zu den „schönsten Dörfern Italiens“ zu machen.

Sergio Pirozzis Appell an die Öffentlichkeit, Amatrice nicht zu vergessen, ist bei den Grafschafter Spendern auf offene Ohren gestoßen. Nach einem Treffen von Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling mit Maria ten Wolde, Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn, und ihrem Stellvertreter Lebrecht Forke sowie dem ersten Kassensturz nach zwei Wochen steht fest: Das gesamte Spendengeld aus der Grafschaft soll nicht „in einem großen Topf verschwinden“, sondern für ein konkretes Projekt in Amatrice ausgegeben werden – etwa an der neu zu bauenden Schule, für einen Kindergarten oder ähnliche öffentliche Einrichtungen. Damit das Geld direkt in Amatrice ankommt, soll ein Vertreter der Stadt Nordhorn nach Amatrice reisen und den Scheck an Bürgermeister Pirozzi übergeben. Auf Wunsch des Fördervereins soll die Verantwortung für die Abwicklung bei der Stadt liegen. Über den Fortgang der Spendenaktion ist die Stat Nordhorn im engen Kontakt mit dem Rathaus und dem Partnerschaftskomitee der Provinzhauptstadt Rieti. Hier wird Katharina Diepenbruck vom Partnerschaftsausschuss Rieti am Mittwoch ins nahe Amatrice fahren und dort mit dem Bürgermeister die Frage nach einem konkreten Projekt für die Gelder aus der Nordhorner Spendenaktion erörtern und die Ergebnisse anschließend Bürgermeister Berling mitteilen. Im Anschluss will man in Nordhorn über die Verwendung entscheiden.

Über die bisherige Spendensumme von mehr als 12.000 Euro sind die Organisatoren Maria ten Wolde und Lebrecht Forke hoch erfreut und sie danken allen Spendern. Sie setzten darauf, dass noch weitere Mittel zusammen kommen. So soll es jetzt schon die Zusage für einen höheren Betrag geben.

Spenden

Wer Amatrice helfen und den Betrag von über 12.000 Euro weiter aufstocken will, kann auf folgende Konten des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn e. V. unter dem Stichwort „Rieti“ spenden:

Kreissparkasse Nordhorn:

IBAN: DE 21 2675 0001 0151 397 569

BIC: NOLADE21NOH

Grafschafter Volksbank eG: IBAN: DE 96 2806 9956 5703 0030 01

BIC: GENODEF1NEV

Bei größeren Spenden wird vom Verein eine Spendenquittung ausgestellt. Bei Zuwendungen bis 200 Euro reicht ein vereinfachter Nachweis wie ein PC-Ausdruck der Buchungsbestätigung oder ein Kontoauszug.

Kontakt: Maria ten Wolde, Memeler Straße 50, 48529 Nordhorn, Telefon 05921 14581, E-Mail: maria.tenwolde@rat.nordhorn.de.