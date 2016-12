Bereits sieben Tote nach Zug-Inferno in Bulgarien

Bild 1 / 5 Viele Gebäude wurden durch die Explosion zerstört. Foto: Stoyan Nikolov

Zwei der 24 Tanks waren in die Luft geflogen. Foto: Stoyan Nikolov

Feuerwehrmänner suchen nach Überlebenden in den Trümmern. Foto: Stoyan Nikolov

In dem Dorf Hitrino wurden rund 20 Häuser zerstört. Foto: Stoyan Nikolov

Einer der ausgebrannten Gas-Tankwaggons vor der Kulisse eines völlig zerstörten Hauses im bulgarischen Dorf Hitrino. Foto: str

Nach einem schweren Zugunglück in Bulgarien hat sich die Zahl der Todesopfer bis zum frühen Sonntagmorgen auf nunmehr sieben erhöht. Mindestens 29 Menschen wurden verletzt, als ein Güterzug mit Gastanks in dem Dorf Hitrino im Nordosten des Landes entgleiste und nach einer Explosion in Flammen aufging. Durch die Explosion und den anschließenden Brand wurden Dutzende Häuser in dem Dorf zerstört, berichtete die Zeitung „Dnewnik“.