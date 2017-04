dpa Seoul. In Nordkorea wird nach Medienberichten ein weiterer US-Bürger festgehalten. Der Amerikaner koreanischer Abstammung sei am Freitag vor dem Verlassen des Landes am Flughafen von Pjöngjang festgenommen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf ungenannte Informanten. Der Grund für seine Festnahme sei unbekannt. Mindestens zwei Amerikaner verbüßen derzeit in dem wegen seines Atomprogramms international isolierten Land eine Haftstrafe.