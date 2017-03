Bericht: Obama befahl Cyberangriffe auf Nordkorea

Mehr aus diesem Ressort

Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern hat sich für ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen. „Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU, um solche Wahlkampfauftritte zu verhindern, wäre sinnvoll“, sagte Kern der „Welt am Sonntag“. mehr...

China muss den Gürtel enger schnallen. Die Wirtschaft wächst nur noch langsamer. Auch das Militär muss sich bescheiden. Li Keqiang will die Stabilität sichern. Kann er für Ruhe vor dem großen Parteitag sorgen? mehr...

Der Streit über die Absagen von Wahlkampf-Auftritten türkischer Politiker in Deutschland hat zu schweren diplomatischen Verwerfungen geführt. Der türkische Wirtschaftsminister will am Sonntag trotzdem nach Nordrhein-Westfalen kommen. mehr...