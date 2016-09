Berichte: Sieben Verletzte nach Schüssen in Houston

dpa Houston. Ein Mann hat auf dem Parkplatz einer Ladenzeile in der texanischen Stadt Houston das Feuer eröffnet. Nach örtlichen Medienberichten verletzte er sechs Menschen, bevor er durch Polizeischüsse außer Gefecht gesetzt und festgenommen wurde. Das Ausmaß der Verletzungen und das Motiv des Schützen sind noch unklar. Erst am Freitagabend hatte ein junger Mann in einem Einkaufszentrum im US-Staat Washington fünf Menschen erschossen. Der mutmaßliche Schütze wurde einen Tag später gefasst und soll heute erstmals vor einem Richter erscheinen.