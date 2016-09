Berlin-Wahl bringt wohl neue Regierungskoalition

Mehr aus diesem Ressort

Die Waffenruhe in Syrien steht kurz vor dem Scheitern. Die von den USA geführte Koalition richtet offenbar irrtümlich ein Blutbad unter syrischen Regierungssoldaten an. Der Ton zwischen Moskau und Washington wird schärfer. mehr...

Eine heftige Detonation in Manhattan verletzt zahlreiche Menschen. Der Bürgermeister spricht von einer vorsätzlichen Tat. Dann findet die Polizei einen weiteren verdächtigen Gegenstand: ein Dampfdrucktopf mit Kabeln. Erinnerungen an Boston werden wach. mehr...

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremisten und jungen Flüchtlingen bleibt die Atmosphäre in Bautzen angespannt. Rechtsextremisten wollen demonstrieren. mehr...

Zehntausende Menschen gingen am Samstag gegen TTIP und Ceta auf die Straße. Beeindruckt das die SPD, die am Montag ihre Position zum Abkommen zwischen der EU und Kanada festlegen will? Den Vorsitzenden offenbar nicht. Rückendeckung bekommt er von einem seiner Vorgänger. mehr...