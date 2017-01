Betretene Mienen beim SC Union nach 0:3-Pleite

Emlichheim. Bittere Pille für die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim: Das Team von Trainer Michael Lehmann schloss den Doppelspieltag in Oythe und daheim gegen Blau-Weiß Dingden mit null Punkten ab. Nach der 0:3 (20:25, 19:25, 27:29)-Pleite am Sonntag gegen Dingden gab es betretene Mienen bei den Niedergrafschafterinnen, die nicht nur das Spiel verloren, sondern zwei Sätze lang völlig neben sich standen. Und dass im dritten Durchgang eine 16:9-Führung sowie drei Satzbälle nicht zum Gewinn dieses Durchgangs reichten, passte zum Bild, das die Emlichheimerinnen an diesem Tag abgaben. „Wir haben es nicht anders verdient, als 0:3 zu verlieren“, stellte SCU-Trainer Michael Lehmann fest und pflichtete Dingdens Co-Trainer Olaf Betting bei, der festgestellt hatte: „Wir waren stabil in allen Elementen.“

In Bezug auf die Feldabwehr leistete sich der Teamverantwortliche der Gäste damit eine deutliche Untertreibung, denn was die Blau-Weißen über weite Strecken zurückbrachten, war überragend. Die Dingdenerinnen zeigten eine top Einstellung und waren hellwach. Die SCU-Volleyballerinnen dagegen starteten mit Schwächen in der Annahme, ehe ihnen die Zahl der Eigenfehler aus dem Ruder lief. „In dem Moment, als die Annahme stabiler wurde, kamen die Angriffsfehler hinzu“, sagte Lehmann.

Trotz dieser Defizite lagen die Emlichheimerinnen im ersten Durchgang beim 12:12 noch gleichauf, dann allerdings zogen die Gäste auf 18:12 davon. Dies war ebenso die Vorentscheidung wie der Zwischenspurt Dingdens im zweiten Durchgang von 2:4 auf 12:7. So gingen die ersten beiden Abschnitte mit 25:20 und 25:19 an die Gäste.

Mit Beginn des dritten Satzes schien es, als hätten die beiden Teams die Trikots getauscht. Nun dominierte der SCU: Das Team war präsent und brachte auch deutlich mehr Bälle zum Gegner zurück sowie in dessen Feld unter. Auch die Körpersprache war nun eine ganz andere. Die Folge: Die Emlichheimerinnen führten mit 16:9, ehe sich das Geschehen erneut wendete.

Dingden kam zum 19:19-Ausgleich und hatte bei 25:24 sowie 26:25 Matchbälle. Der SC Union dagegen ließ drei Möglichkeiten aus, den Satz zu seinen Gunsten zu beenden – und zwar bei 24:22, 24:23 und 27:26. Den dritten Matchball nutzten die Gäste zum 29:27-Endstand. „Natürlich muss man diesen Satz nach Hause bringen“, stellte Lehmann fest. Vom Wunschziel, am Doppelspieltag vier Punkte zu holen, war sein Team weit entfernt. „Null Punkte – das ist schon hart, wenn man weiß, welche Möglichkeiten Münster hat und dass Sorpesee stärker wird“, sagte Lehmann und fügte hinzu: Bei uns gibt es keine Joker mehr.“