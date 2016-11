Betriebsrat Boden sieht Streik der Lufthansa-Piloten als Bedrohung

dpa Frankfurt/Main. Der Streik der Lufthansa-Piloten wird von Teilen der Belegschaft als zunehmende Bedrohung für das Unternehmen wahrgenommen. Was immer die Piloten herausholten, müsse am Ende des Tages an anderen Stellen im Unternehmen gegenfinanziert werden. Das sagte Ruediger Fell vom Lufthansa-Betriebsrat Frankfurt Boden der Deutschen Presse-Agentur. Er hat für heute eine Demonstration gegen die Ziele der streikenden Vereinigung Cockpit mitorganisiert. Durch den Streik der Piloten fallen heute 890 Lufthansa-Flüge aus.