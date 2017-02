Betrunkener Fahrer schleudert mit Wagen in Garten

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend einen Unfall in Wietmarschen verursacht. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von 10.000 Euro.

gn Wietmarschen. Ein betrunkener 38-jähriger Autofahrer hat am späten Freitagabend einen Verkehrsunfall in Wietmarschen verursacht. Er fuhr auf der Straße Am Moersfeld und kam dort laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf ein geparktes Auto. Der Eigentümer sei glücklicherweise nicht im Fahrzeug gewesen. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug in einen Vorgarten und blieb dort stehen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholwert von 2,06 Promille festgestellt.

„Die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen aller Art wurde dem Unfallverursacher bis auf Weiteres ausdrücklich untersagt, sein Führerschein wurde eingezogen“, berichtet die Polizei am Samstag. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.