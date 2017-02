Bezirksförster-Karriere begann mit Schulpraktikum

Seit nunmehr einem halben Jahr ist Kai Hildebrandt als Bezirksförster der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in der Niedergrafschaft im Einsatz. Seine Liebe zum Wald hat der 31-Jährige bereits als Kind entdeckt.

Itterbeck. Der 31-Jährige hatte im August 2016 die Nachfolge von Anton Rolink angetreten, der in den Ruhestand verabschiedet worden war.

Rolink stand den privaten Waldbesitzern in den vergangenen 36 Jahren mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Bewirtschaftung ihrer Wälder ging. Hildebrandt hat nach seiner Zeit bei der Bundeswehr als Offizier Forstwirtschaft in Göttingen studiert und anschließend seinen forstlichen Vorbereitungsdienst bei den Niedersächsischen Landesforsten in Burgdorf bei Hannover absolviert. Neben dem Vorbereitungsdienst standen beispielsweise Lehrgänge zu den Themen Naturschutz und Verwaltung auf dem Ausbildungsplan – wichtige Werkzeuge und Hilfen im Revieralltag.

Schulpraktikum stellte Weichen

„Aufgewachsen bin ich in Stillenhöfen, nördlich von Hannover. Ringsherum gibt es viel Wald, das hat meine Wald- und Naturverbundenheit sehr gefördert“, erzählt der junge Bezirksförster. Ein Schulpraktikum im Forstbereich stellte weitere Weichen.

In der Niedergrafschaft ist Hildebrandt zuständig für die kostenfreie Beratung der privaten Waldbesitzer in den Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Uelsen. Zusätzlich berät und betreut Hildebrandt die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Niedergrafschaft, zeichnet etwa ausscheidende Bäume in den Beständen für die Holzernte aus oder kümmert sich um die Bereitstellung von Fördergeldern für neu anzulegende Forstkulturen der Waldbesitzer.

„Es gilt, die bestmögliche Lösung für den Grundeigentümer zu finden. Eine gute Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern ist darum umso wichtiger“, erklärt Hildebrandt. Umso mehr freut sich der Angestellte der Landwirtschaftskammer deshalb auch über die gute Arbeit, die sein Vorgänger in der Bezirksförsterei geleistet hat.

Nachwuchs im Blick

Obwohl erst sechs Monate auf dem neuen Posten, hat sich der Bezirksförster schon gut in sein umfangreiches Aufgabenfeld eingearbeitet und bereits seinen ersten Praktikanten betreut. „Mir bereitet die Ausbildung großen Spaß, außerdem finde ich es wichtig, dem Nachwuchs frühzeitig einen Einblick in den Beruf zu geben und Wissen zu vermitteln“, erläutert Hildebrandt. Als Wohnort hat er sich Itterbeck ausgesucht. „Der Ort gefällt mir gut und liegt zentral innerhalb meines Arbeitsschwerpunktes“.

Erreichbar ist Kai Hildebrandt unter Telefon 0152 547824223 oder über die Email-Adresse kai.hildebrandt@lwk-niedersachsen.de.