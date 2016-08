Bezirksliga-Derby vor großer Kulisse

Wietmarschen/Lohne. Mehr als sechs Jahre mussten die Fans des SV Wietmarschen und von Union Lohne auf diese Liga-Partie warten – am Sonntag ist es wieder soweit: Die beiden Rivalen stehen sich um 15 Uhr in Wietmarschen in der Fußball-Bezirksliga gegenüber und tragen das aus, was Lohnes Trainer Ralf Cordes als „Derby aller Derbys“ bezeichnet. SVW-Coach Thomas Hessel spricht vom „Spiel aller Spiele“.

Am 12. Mai 2010 schlug Wietmarschen den Rivalen mit 2:0, danach folgte nur noch ein Duell im Bezirkspokal, das Lohne in der Saison 2011/12 mit 2:0 für sich entschied. Darüber hinaus gab es die jährlich stattfindenden Testspiel-Vergleiche im Rahmen der Sportwochen der beiden Vereine. Als der SV Wietmarschen zum letzten Mal in der Saison 2012/13 in der Bezirksliga an den Start ging und nach einem Jahr wieder abstieg, spielte Union noch in der Landesliga, wo der Klub zum Ende der Spielzeit allerdings ebenfalls die Segel streichen musste.

„Schön, dass wir das Spiel wieder haben“, freut sich Wietmarschens Trainer Thomas Hessel, auch wenn er mit seinem Team als punktloser Aufsteiger und damit großer Außenseiter in den Vergleich mit dem Liga-Favoriten geht. Hoffnung gibt den Hausherren allerdings der letzte – wenn auch freundschaftliche – Vergleich: „Wir haben im Testspiel bewiesen, dass wir mithalten können“, erinnert er sich an das 2:3 gegen Union vor ein paar Wochen.

Über den Aufstieg des Konkurrenten aus Wietmarschen haben sich auch die Lohner gefreut. „Man fährt lieber nur sieben Kilometer und hat ein tolles Spiel, als dass man weit ins Emsland muss“, erklärt Union-Trainer Ralf Cordes. Er rechnet mit mehr als 1000 Zuschauern, die verfolgen sollen, wie seine Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht wird. „Wir müssen uns dort durchsetzen, die Ruhe bewahren und die drei Punkte mitnehmen“, fordert er. Nach der 3:4-Niederlage gegen Papenburg gelang den Lohnern am Mittwoch zumindest eine teilweise Wiedergutmachung, indem das Team im Bezirkspokal mit 2:1 gegen den VfL Weiße Elf gewann.

Auf einen Sieg wartet der SVW sehnsüchtig: Im Pokal sind die Wietmarscher bereits in der ersten Runde ausgeschieden und in der Liga gab es bislang drei Pleiten. Immerhin erzielte Daniel Kathorst beim 1:3 gegen Eintracht das erste Saisontor des Aufsteigers. „Sicherlich würden wir uns einen Gegner wünschen, gegen den man eher einen Punkt oder einen Dreier holen kann“, weiß SVW-Trainer Thomas Hessel, dass seiner Mannschaft eine ganz schwere Aufgabe bevorsteht. „Wir müssen im Defensivbereich mehr arbeiten und noch viel lernen“, lautet sein Zwischenfazit nach den ersten Spielen. Mit einem Derby-Erfolg im Rücken würde sicher vieles leichter fallen.