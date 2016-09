Bezirksliga: Union Lohne besiegt Leschede mit 3:2

Lohne. Einen verdienten Heimsieg haben am Freitagabend die Bezirksliga-Fußballer des SV Union Lohne gefeiert – auch wenn sie beim 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den FC 47 Leschede am Ende noch um die Punkte zittern musten. Mit dem dritten Saisonsieg setzen sich die Lohner in der Spitzengruppe fest.

Nach einer guten Vorstellung in der ersten Halbzeit führte der SV Union nach Toren von Kamaljit Singh und Dirk Oevermann schon mit 2:0. Eine Unordnung in der Lohner Abwehr nach einem Einwurf führte in der 56. Minute allerdings zum Lescheder Anschlusstreffer. Die Reaktion der Gastgeber: Fast im Gegenzug schoss erneut Singh das 3:1 nach Vorlage von Diyar Acar. Und weiter ging’s in einem munteren Spiel: Elfmeter für Leschede nach einem Freistoß, weil Viktor Dak seinen Gegenspieler gehalten haben soll. Michael Knieper verwandelte sicher.

Lohne zeigte die bessere Spielanlage, aber Leschede hatte sich längst ins Spiel gekämpft und strahlte vor allem bei Kontern Torgefahr aus. Auf der anderen Seite vergab Lohne die vorzeitige Entscheidung: Acar fand nach feinem Solo keinen Abnehmer, der eingewechselte Ismael Konate legte Singh zum 4:2 auf, der Schiedsrichter hatte aber eine Abseitsstellung erkannt.

In der fünften Minute der Nachspielzeit kam Leschede noch mal aus dem Gewühl heraus zu einem Torabschluss, doch Torwart Markus Schulten hielt den Sieg fest.

Tore: 1:0 Singh (27.), 2:0 Oevermann (35), 2:1 Räkers (56.), 3:1 Singh (58.), 3:2 Pieper (60., Foulelfmeter).