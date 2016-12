BGH erlässt Haftbefehl gegen Berliner Terrorverdächtigen

Mehr aus diesem Ressort

Immer wieder werden Menschen in Deutschland Stalkern verfolgt oder mit ständigen Anrufen terrorisiert. Bislang kamen solche Täter oft straffrei davon. Doch das soll sich ändern. mehr...

Die erste Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan stößt auf große Kritik. Am Hindukusch sei es viel zu gefährlich. Doch die Bundesregierung hält dagegen: es gehe darum, das Asylrecht zu erhalten. mehr...

Er platzte in eine Bibelstunde in Charleston und eröffnete das Feuer: Dylann Roofs Tat hat weit über die USA hinaus viele Menschen bewegt. Nun hat eine Jury ihr Urteil gesprochen. mehr...

Ein Konflikt zwischen zwei Medizinern endet tödlich. In einer Praxis schießt ein Arzt auf seinen Kollegen und tötet sich anschließend selbst. Die Hintergründe werden im beruflichen Umfeld vermutet. mehr...

Facebook will nach massiver Kritik an seiner Rolle im US-Wahlkampf schärfer gegen die Ausbreitung erfundener Nachrichten ankämpfen. Unter anderem solle es einfacher werden, sogenannte Fake News zu melden, kündigte das weltgrößte Online-Netzwerk an. mehr...