„Bild“: Verdächtiger im Fall der getöteten Joggerin gefasst

dpa Endingen. Die Polizei hat nach Informationen der „Bild“ einen Verdächtigen gefasst, der eine 27 Jahre alte Joggerin aus Endingen bei Freiburg getötet haben soll. Es soll sich um einen Fernfahrer handeln, der im Raum Freiburg arbeitet. Nähere Informationen zu dem Fall will die Freiburger Polizei morgen bei einer Pressekonferenz in Endingen mitteilen. Die Ermittler hatten kürzlich das Phantombild eines Mannes veröffentlicht. Dieser Mann soll Anfang November 2016 die 27-Jährige sowie im Januar 2014 in Kufstein in Österreich eine 20 Jahre alte Studentin ermordet haben.