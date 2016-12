Bildband über die einmalige Natur im Grenzgebiet

Denekamp. Sein Meisterwerk der der Fotografie ist rechtzeitig zum Weihnachtsfest fertig geworden: rund 240 Aufnahmen im DIN-A4-Querformat. Von seinem fotografischen Streifzug durch Nordost-Twente hat Antoon Morsink einmalig schöne Naturaufnahmen mitgebracht. „Ich kenne heute sämtliche Wege und Straßen rund um Denekamp“, so der bekannte Fotograf, der ständig mit dem Rad unterwegs ist, bei Wind und Wetter. Rund 6000 Kilometer hat er für das Buch zurückgelegt und dabei alle Naturgebiete durchstreift – ob Tankenberg oder Bergvennen, Lutter Zand oder Singraven, het Springendaal oder die Ufer des Nordhorn-Almelo-Kanals mit ihrer einmaligen Flora und Fauna. Dabei hat er nicht nur die einmalige Natur im Bild festgehalten, sondern auch eine ganze Reihe von interessanten Baudenkmälern wie das berühmte Schuivenhäuschen am Kanal oder die ein oder andere alte Brücke.

Antoon Morsink hat penibel Tagebuch geführt und sämtliche Aufnahmen tageweise in Dateien gespeichert, um sie anschließend aussuchen und minimal bearbeiten zu können. Bevor er mit seiner Arbeit startete, hatte er sich entschieden, soweit wie möglich alles in vier Jahreszeiten zu unterteilen.

Antoon Morsink war 15 Jahre alt, als er so richtig Interesse an der Fotografie fand. Mit dem vor Jahren verstorbenen ehemaligen GN-Fotografen Rudi Bulla unterhielt er bereits seit 1958 enge Bande. Beide hatten die selbe Leidenschaft: das Sammeln alter Fotoapparate und Kameras. Wie alle seine Vorfahren ist auch Antoon Morsink ein Ur-Denekamper. Im Jahr 2014 hat er schon einmal ein Buch herausgegeben: 40 Jahre Fotografie in Denekamp. Dabei beleuchtete er das komplette kirchliche und wirtschaftliche Leben seiner Heimatgemeinde. „Das Buch mit 700 Fotos war ein Riesenerfolg“, so Morsink, der den heute unentbehrlichen Umgang mit dem Computer lernte, als er bereits 59 Jahre alt war. Bis 2006 hat er seine Fotos noch selber vergrößert und belichtet.

Als 76-Jähriger hat er jetzt noch einmal ein Fotobuch herausgegeben. Antoon Morsink hält gerne alle Fäden selber in der Hand, einschließlich der Auswahl der Fotos und des Layouts. Pro Jahr macht er immerhin 8000 bis 10.000 Landschaftsfotos von Denekamp und Umgebung.

Aber Antoon Morsink hat noch ein weiteres Hobby: reisen. Erst unlängst war er am Nordkap unterwegs, wo er drei Wochen lang durch unberührte Natur reiste. Man braucht kein Wahrsager zu sein, wenn man feststellte, dass er auch von dieser Reise einmalig schön Aufnahmen mit nach Hause brachte.

Sein jetzt erschienenes Buch über die Natur rund um Denekamp umfasst 240 Seiten. Es kostet 29,95 Euro und hat einen festen Einband. Im Fachgeschäft Foto Kamphuis und in der Buchhandlung Brummelhuis sind noch einige wenige Exemplare erhältlich.