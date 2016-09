Bilder in Kornmühle: Welt gerät aus den Fugen

gn Nordhorn. Die Ausstellung „Wenn möglich bitte wenden“ von Ulrike Emmanouilidis im „Atelier Sägemühle“ am Mühlendamm 1c ist noch am 17., und Sonntag, 18. September, jeweils von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Am Sonntag wird die Künstlerin aus Bünde anwesend sein.

„Die gezeigten Werke haben einen sehr großen Bezug zu unserer derzeit aus den Fugen geratenen Welt“, heißt es zu der Ausstellung: „All die Gegensätzlichkeiten, die sich in Kriegen, Massenflucht bis hin zu gleichzeitiger Willkommenskultur und Hass mit Brandanschlägen zeigen. Die unterschiedlichsten Glaubensausrichtungen stellen sich gegeneinander, obwohl sie doch alle an die Liebe des gleichen Gottes glauben. Wie in unserer Gegenwart vieles nicht zu einander zu passen scheint, wird es doch im Menschsein verbunden. So ist es auch in den Bildern. Die Verbindenden Elemente erkennt man erst auf den zweiten Blick.“

Ulrike Emmanouilidis bezeichnet ihre Bilder auch als „Utopien“ – nur scheinbar völlig Gegensätzliches wird zu einem Ganzen zusammen geführt, wobei Spannungen durchaus erwünscht sind, da sie die Verhältnisse klären helfen können.

Technisch liegt ihr sehr an einem ästhetischen Gesamtbild: „Der weiße Bildträger bringt die Farben zum Leuchten, die Konturen der Flächen sind exakt. Nichts Verwaschenes und Vages, sondern klare Verhältnisse. Wenn Farben im gewohnten Sinn eigentlich nicht zueinander passen“ ist das gewollt und soll Reibung erzeugen. Durch ihre Genauigkeit haben die Bilder oft den Eindruck von kühler Technik. Ich denke aber, dass rein „gefühlige“ Stimmungen den Intellekt zu gern einlullen.“