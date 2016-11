Bildergalerie: BAP feiert 40-Jähriges in Lingen

Die Kölner Band BAP feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstournee durch 70 deutsche Städte. Am Donnerstag waren Wolfgang Niedecken und Co. in der Emslandarena in Lingen zu Gast. Hier einige Bilder.