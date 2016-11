Mehr aus diesem Ressort

Vom 23. November bis zum 30. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt in Nordhorn wieder zum adventlichen Bummel durch die City ein. Erstmals kooperiert der VVV als Veranstalter mit dem Weihnachtsmarkt im Tierpark. mehr...

Alle zwei Jahre öffnen die Berufsbildenden Schulen in Nordhorn ihre Türen und bieten Unschlüssigen eine Fülle an Ausbildungsmöglichkeiten. GBS, KBS und BBS empfangen heute von 10 bis 13 Uhr Besucher. mehr...

Ein übler Geruch hat sich am Freitag in einem Teil der Euregio-Klinik verbreitet. Grund war eine Substanz in einer zerbrochenen Ampulle. mehr...