Bildergalerie: Oktoberfest in Emlichheim

Mehr aus diesem Ressort

Wie Schulunterricht und Spaß zusammenpassen, haben Kinder der Grundschule Lohne und des Schulkindergartens in der vergangenen Woche erlebt. In einer riesigen Aktion haben sie gut drei Tonnen Kartoffeln eingesammelt. mehr...

In der Stadt Neuenhaus ist in einem kleinen Bereich der Innenstadt im Schnittpunkt von Hauptstraße und Veldhausener Straße künftig Wohnen im Erdgeschoss möglich. Entschieden werden soll jedoch in jedem Einzelfall. mehr...