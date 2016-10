Bill Murray bekommt Lebenswerk-Preis in Berlin

dpa Berlin. Schauspieler Bill Murray wird von der deutschen Ausgabe des Magazins „GQ“ für sein Lebenswerk geehrt. Der Komiker, der mit seiner Rolle in „Ghostbusters“ weltberühmt wurde, nimmt die Auszeichnung als „Legende“ bei den „Männer des Jahres“-Awards am 10. November in Berlin entgegen. Murray sei eine Ikone der Lässigkeit, sagte „GQ“-Chefredakteur José Redondo-Vega. Zu früheren „Legenden“-Preisträgern gehören beispielsweise Donald Sutherland oder Tom Jones. Moderiert wird die Gala von Barbara Schöneberger.