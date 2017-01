Billie Lourd trauert um Mutter Carrie Fisher und Oma Debbie Reynolds

dpa Los Angeles. Die Schauspielerin Billie Lourd hat sich bei ihren Fans für die aufbauenden Worte nach dem Tod ihrer Mutter Carrie Fisher und ihrer Großmutter Debbie Reynolds bedankt. All die Gebete und die netten Worte der letzten Woche hätten ihr Kraft gegeben in einer Zeit, in der sie dachte, es könne keine Kraft geben, schrieb sie auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, das sie als Mädchen zusammen mit Mutter und Oma zeigt. Es gebe keine Worte, die ausdrücken könnten, wie sehr sie die beiden vermisse, schrieb Lourd.