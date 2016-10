Sie eilen unterkühlten Surfer zur Hilfe und meistern dramatische Situationen im Watt. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hatte in diesem Jahr schon allerhand zu tun.

Bisher und 2000 Seenotrettereinsätze in Nord- und Ostsee

dpa Essen/Bremen. Seit Jahresbeginn sind die Seenotretter rund 2000 Mal zur Rettung Schiffbrüchiger in Nord- und Ostsee ausgerückt.

Eine erste Bilanz über ihre Einsätze 2016 zieht die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) im nordrhein-westfälischen Essen.

Zudem will sie auf den Unterstützungs-Einsatz in der Ägäis zurückblicken. Gemeinsam mit ihren griechischen Kollegen retteten die Deutschen vor der Insel Lesbos zwischen März und Juni mehr als 1100 Bootsflüchtlinge. Als ehrenamtlicher Botschafter wird in Essen der aus der ZDF-Krimiserie „Notruf Hafenkante“ bekannte Schauspieler Markus Knüfken erwartet. Die Seenotretter finanzieren ihre Arbeit aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen.