Bistum: Glockenstuben für Besucher sperren

Den Absturz der Glocke in der Wallfahrtskirche in Wietmarschen nimmt das Bistum zum Anlass, noch einmal an die Kirchengemeinden zu appellieren: Glockenstuben sind – bis auf Ausnahmen – keine Besucherräume.

Wietmarschen. Heinrich Wübbels ist am Mittwoch immer noch fassungslos. Seit etwa zehn Jahren ist er Küster der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Apostel im Wallfahrtsort Wietmarschen. So etwas hat er aber noch nicht erlebt: Als er am 10. November mit einem Mechaniker die steilen Leitern im Kirchturm besteigt, um in die Glockenstube zu gelangen, wartet am Ende eine böse Überraschung: Eine der drei mächtigen Stahlglocken hat sich aus der Verankerung gelöst und ist zu Boden gekracht. „So etwas habe ich noch nicht gesehen, ich war total schockiert“, erinnert sich der 73-jährige Wietmarscher.

Der Umgang mit dem Unglück: Über das, was dann geschah, ist in den vergangenen beiden Wochen unter den Verantwortlichen in Wietmarschen viel diskutiert worden. Gemeindepfarrer Gerhard Voßhage weilte zum Zeitpunkt des Unglücks auswärts in einer Reha-Maßnahme und bekam erst am 17. November Kenntnis von der Angelegenheit. Seine Vertretung in Wietmarschen wurde wohl vorher informiert. Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Paul Germer, hat auch erst eine Woche nach dem Vorfall davon erfahren, sagt aber auch: „Ich bin zuerst in die Kapelle gegangen und habe eine Kerze angezündet.“ Er sei dankbar, dass niemand verletzt wurde. Selbstkritisch räumt Pfarrer Voßhage am Mittwoch für seine Kirchengemeinde ein, dass die „Relevanz des Ereignisses wohl nicht so ganz erkannt worden ist“.

Zuvor hatte Bistumssprecher Hermann Haarmann die Pressekonferenz im Äbtissinenhaus im Schatten der mächtigen Wallfahrtskirche unter anderem mit der Bemerkung eröffnet: „So etwas haben wir in unserem Bistum noch nicht erlebt. Es ist wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen als von einer Kirchenglocke erschlagen zu werden.“ Gleichwohl nimmt das Bistum den Vorfall in Wietmarschen zum Anlass, um noch einmal auf die Sicherheit bei Kirchenbesichtigungen hinzuweisen.

Vielerorts ist es – wie auch in Wietmarschen – ein ganz besonderes Erlebnis für Kommunionsgruppen, Firmlinge und andere Jugendgruppen, den Kirchturm und die Glockenanlage in Augenschein zu nehmen. Diese Praxis kritisiert Andreas Reinartz als Glockenexperte des Bistums. Glockenstuben seien unter Sicherheitsaspekten nicht als Musikräume, sondern eher als „Maschinenräume“ zu sehen. Ein Besuch könne unter Umständen lebensgefährlich sein. Reinartz verweist dabei auf eine „verbietende Empfehlung“ des Bistums. Hermann Haarmann nennt mögliche Ausnahmen für Besuchergruppen, wenn es in den Türmen Emporen oder Gänge gebe, die einen gefahrlosen Besuch ermöglichen.

Zur Ursachenforschung für den in Wietmarschen erfolgten Absturz der 800 Kilogramm schweren Stahlglocke soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Als erste Konsequenz sollen auch die beiden anderen Stahlglocken aus ihrer Verankerung genommen und untersucht werden. Für die Experten bislang unerklärlich ist die offensichtliche Tatsache, dass die vier Tragebolzen, die den Stahlkoloss mit dem Joch darüber verbinden, gebrochen sind. Ob es sich um einen Materialfehler, Materialermüdung oder einen ganz anderen Grund handelt, soll das Gutachten zeigen. Das Joch, an dem die im Durchmesser 1,20 Meter breite Glocke hängt, war im Jahr 1999 erneuert worden.

Als Konsequenz aus dem Absturz der Stahlglocke in Wietmarschen sollen jetzt auch die übrigen bistumsweit 212 Stahlglocken überprüft werden. Und hier insbesondere diejenigen, die mit einer ähnlichen („gekröpften“) Jochanlage wie in Wietmarschen ausgestattet sind. Die 574 Bronzeglocken im Bistum sind nach Meinung von Andreas Reinartz nicht betroffen, weil sie über eine andere Aufhängung verfügen.

Die Höhe des Schadens, der in Wietmarschen entstanden ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die abgestürzte Glocke ist auf den etwa zwei Meter tieferen Holzboden gedonnert und nach der ersten groben Einschätzung der Experten fast unversehrt. Genaueres müssen die Gutachter feststellen. Sollten „nur“ die Bolzen gerissen sein, stellt sich die Frage, ob nach 17 Jahren noch jemand dafür haftbar gemacht werden kann. Möglicherweise muss auch das Joch – bei allen drei Stahlglocken – erneuert werden. Erste Kostenschätzungen schwanken zwischen 5000 Euro und 30.000 Euro. Erst einmal wäre für die Begleichung der Kosten die Kirchengemeinde zuständig. Pfarrer Gerhard Voßhage hofft aber auf „eine gute Lösung mit dem Bistum“.

Geläutet wird in der Wallfahrtskirche weiter. Die drei Stahlglocken sind zwar zunächst verstummt, doch die zwei Bronzeglocken rufen weiterhin die Gemeindemitglieder zum Gebet.