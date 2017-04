Blick auf Nordhorn aus 52 Meter Höhe

Ehrenamtliche Kirchturmführer begleiten wieder interessierte Gäste durch die Alte Kirche am Markt und besteigen mit ihnen den 52 Meter hohen Kirchturm. Los geht es am kommenden Sonntag.

gn Nordhorn. Von Sonntag, 2. April, bis Ende Oktober haben Besucher wieder jeden Sonntag um 17 Uhr die Möglichkeit, Wissenswertes über die Alte Kirche zu erfahren und sich einen Rundblick über Nordhorn zu gönnen.

2016 waren es erneut über 2200 Besucher, die dieses Angebot nutzten. Da die beiden Nachtführungen auch im vergangenen Jahr sehr guten Anklang gefunden haben, werden am 30. April und am 22. Oktober um 21 Uhr wieder Nachtführungen angeboten. „Der Andrang bei den beiden Nachtführungen war sehr groß. Es ist, so glaube ich, der Reiz, Nordhorn einmal bei Dunkelheit von oben zu sehen, der diese Nachtführungen ausmacht“, erklärt Gerd Dobben, einer der Turmführer.

„Da kann wirklich jeder mit kommen und es sind ganz normale Stufen“, erklärt Achim van Remmerden, einer der sieben ehrenamtlichen Kirchturmführer der Kirchengemeinde, zur Turmbesteigung. Zunächst geht es über Sandsteintreppen bis zum Dachstuhl des Kirchenschiffes, wo das Kuppelgewölbe der dreischiffigen Kirche zu bewundern ist. „Immer wieder staunen die Besucher über die kegelartigen Kuppelgewölbe, die man hier von oben sieht“, sagt Pastor Werner Bergfried von der Ev.-ref. Kirchengemeinde. Danach geht es weiter nach oben, durch den Glockenstuhl und vorbei an den vier Glocken, über gut ausgebaute Holztreppen bis zur offenen Plattform in 52 Meter Höhe.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt ein Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Gruppen, die zu einem anderen Termin den Kirchturm besteigen wollen, können sich unter der Telefonnummer 05921 82110 an das Gemeindebüro wenden.