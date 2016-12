Der mit dem diesjährigen Nobelpreis für Literatur ausgezeichnete Rockmusiker aus den USA spielt im April in der Emslandarena Lingen. Es ist eines von nur wenigen Konzerten in Deutschland. Karten gibt es keine mehr.

Bob Dylan in Lingen: Konzert bereits ausverkauft

gn Lingen. Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Lingen sind die vier Stationen der Tour von Bob Dylan im kommenden Jahr in Deutschland. Am 12. April tritt der wohl bedeutendste Interpret der Rockära in der Emslandarena auf.

Bob Dylan gilt ohne Zweifel als wichtigster einzelner Interpret der Rock-Ära, als Inkarnation einer Gegenkultur und Songschreiber des Jahrhunderts. Der Ausnahmekünstler bedeutet „für die Popmusik das Gleiche wie Einstein für die Physik“, schrieb das US-Nachrichtenmagazin Newsweek. Die überragende Bedeutung von Bob Dylan fand jetzt auch in der Verleihung des Nobelpreises für Literatur Ausdruck, den er als bisher einziger Musiker erhielt.

Die zahlreichen Grammy-Auszeichnungen, auch für sein Lebenswerk, dokumentieren die große Anerkennung des genialen Singer/Songwriters in der Musikwelt. Nun kommt der Wegbereiter der Folk- und Rockmusik, dessen Gesamtauflage mehr als 110 Millionen Tonträger beträgt, im Frühjahr 2017 zu Live-Konzerten nach Deutschland.

Tickets gibt es offiziell keine mehr. Gut 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs waren bereits alle Karten vergriffen.

Tourdaten