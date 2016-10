dpa Mainz. Gelee-Bananen statt Gummibärchen und Glitzerschuhe statt Glitzeranzug: TV-Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ eine Parodie auf die vor zwei Jahren eingestellte ZDF-Show „Wetten, dass..?“ präsentiert. In einer Wette tat ein Mädchen so, als erkenne sie die Parteizugehörigkeit von Politikern, indem sie mit ihren Füßen deren Gesicht betastete. In einer anderen gab ein Mann aus Geilenhausen vor, er könne mit einem Bagger seine Frau zum Orgasmus bringen.