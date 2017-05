dpa New York. Der Sieg des wirtschaftsfreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich hat die US-Anleger zum Wochenauftakt kaum tangiert. Der Dow Jones bewegte sich im Verlauf kaum und schloss mit einem mageren Plus von 0,03 Prozent bei 21 012,28 Punkten. Der Eurokurs notierte im US-Handel zuletzt schwächer bei 1,0929 Dollar.