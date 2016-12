Unbekannte Täter sind am Samstag in einen Baumarkt in Haren eingebrochen. Um in den Markt zu gelangen, fuhren sie kurzerhand mit einem Wagen durch den Eingang.

Brachialer Einbruch in Baumarkt in Haren

Haren. In den frühen Samstagmorgenstunden ist es zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Boschstraße in Haren gekommen. Gegen 4.30 Uhr trafen bislang unbekannte Täter mit einem Auto und einem Kleintransporter vor den Baumarkt ein. Sie fuhren mit dem Auto rückwärts durch die Glasscheibe der Haupteingangstür. Die Täter stahlen gezielt hochwertige Werkzeuge der Marke „Makita“ aus dem Verkaufsraum. Um 5.01 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Auto in der Straße „Tausendschrittmoor“ gemeldet. Der 3er-BMW wurde dabei komplett zerstört.

Die Schadenshöhe beim Baumarkt beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang zwischen dem Einbruch und dem brennenden Auto nicht aus.

Haren: Am Samstagmorgen fuhren Unbekannte mit einem Auto in einen Baumarkt, kurz darauf wurde ein brennendes Fahrzeug gemeldet.