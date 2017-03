Brand in Spelle: 50 Mitarbeiter in Sicherheit

Ein Elektrogabelstapler hat am Montagabend in einer Maschinenfabrik in Spelle gebrannt. 50 Mitarbeiter mussten vorsorgliche die Halle verlassen. Niemand wurde verletzt.

hlw Spelle.In einer Halle der Maschinenfabrik Bernard Krone an der Heinrich-Krone-Straße in Spelle ist am Montagabend gegen 21.25 Uhr ein Elektrogabelstapler in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Spelle brachten den Brand schnell unter Kontrolle, bevor die Flammen auf weitere Geräte und die Halle übergreifen konnten. Vorsorglich mussten 50 Mitarbeiter der Nachtschicht die Halle verlassen. Die Feuerwehr zog den Stapler ins Freie und löschte ihn dort vollständig. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte der Pförtner einen lauten Knall gehört. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass ein Gabelstapler in Flammen stand. Dieser war an einer Ladestation angeschlossen.

Die Feuerwehr aus Salzbergen war zur Unterstützung mit ihrer Hubrettungsbühne angefordert worden. Bei dem Brand ist niemand verletzt worden. An dem Elektrogabelstapler entstand Totalschaden. Es entstand geringer Gebäudeschaden. Nach den ersten Feststellungen der Polizei dürfte ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich sein.

Video Feuer bei Krone in Spelle Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Spelle: Ein Gabelstapler brannte in der Nacht in einer Fabrikhalle, 50 Arbeiter mussten evakuiert werden.