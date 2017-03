Brexit: Schotten sollen über Unabhängigkeit abstimmen

Bild 1 / 2 Die schottische Regierung strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Foto. Andrew Milligan/PA Wire Foto: Andrew Milligan

Strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an: die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon. Foto: Jane Barlow

Von Christoph Meyer und Silvia Kusidlo, dpa

Schottland fühlt sich von der britischen Premierministerin Theresa May übergangen, weil es keinen Sonderweg beim Brexit einschlagen darf. Die Regierung in Edinburgh will daher wieder über eine Unabhängigkeit abstimmen lassen.