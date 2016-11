Briten diskutieren über Johnsons „Prosecco-Beleidigung“

Mehr aus diesem Ressort

Die Staats- und Regierungschefs von 21 Pazifik-Staaten beraten in der peruanischen Hauptstadt Lima über den Ausbau der Handelsbeziehungen. mehr...

Wird aus der offenen K-Frage in der SPD ein Machtkampf zwischen Gabriel und Schulz? Jetzt wird spekuliert, Schulz wolle nur dann Brüssel verlassen, wenn er in Berlin Außenminister und Kanzlerkandidat wird. Wie reagiert der zaudernde Parteichef Gabriel? mehr...

Der Name Trump kommt kaum vor in den Stellungnahmen von US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel nach ihrem Abschiedsgespräch. Aber es wird deutlich, was beide vom künftigen Chef im Weißen Haus erwarten. mehr...