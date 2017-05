Britisches Sicherheitskabinett kommt erneut zusammen

dpa London. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Manchester will das Sicherheitskabinett der britischen Regierung heute erneut zu einem Treffen zusammenkommen. Das sagte ein Regierungssprecher. Eine Uhrzeit nannte er nicht. Der Sprecher ließ auch offen, ob die britische Premierministerin Theresa May anschließend wieder vor die Presse treten wird. Als Konsequenz aus dem schweren Attentat in Manchester hat Großbritannien die Terrorwarnstufe auf das höchste Niveau angehoben. Die Sicherheitsbehörden halten damit ein unmittelbar bevorstehendes Attentat für möglich.