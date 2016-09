„Brotkorb“ hilft pro Woche 120 Haushalten

Der „Brotkorb“ Neuenhaus ist für viele Bürger zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle geworden. Am Sonntag feiert die Einrichtung an der Lager Straße den zehnten Jahrestag ihrer Gründung.

Neuenhaus. Zehn Jahre ist der Brotkorb des Diakonischen Werks Grafschaft Bentheim mittlerweile in Neuenhaus tätig. In dieser Zeit hat die Einrichtung nicht nur ihren Standort vom Haus Ertel in die ehemalige Landwirtschaftliche Schule an der Lager Straße 19 verlegt, auch der Kundenstamm hat sich verändert.

„Aktuell kommen auch viele Flüchtlinge zur Lebensmittelausgabe, die Zahl unserer Kunden ist über die Jahre kontinuierlich gestiegen“, erzählt Leiterin Dini Evers. Die Flüchtlinge nutzen nicht nur das Warengebot, einige bringen sich auch aktiv in die ehrenamtliche Arbeit beim Brotkorb ein und helfen beispielsweise bei der Lebensmittelausgabe oder dolmetschen. „Piktogramme helfen zusätzlich, etwaige Sprachbarrieren zu durchbrechen“, berichtet Dini Evers.

Kunden zahlen pro Einkauf einen Obolus

Insgesamt sind etwa 25 Ehrenamtliche im Brotkorb und der anliegenden Kleiderbörse aktiv, zusätzlich gibt es auch eine gut sortierte Abteilung mit Küchenutensilien. Pro Woche werden so 80 bis 120 bedürftige Haushalte mit Lebensmitteln versorgt. Die Aufgaben dabei sind vielfältig: Die Waren müssen von den Supermärkten abgeholt und sortiert werden, häufig stehen die Lebensmittel dabei kurz vor dem Verfallsdatum. Nicht zuletzt gilt es, die Warenausgabe am Dienstag und Donnerstag zu betreuen. Jeder Kunde erhält dabei anfangs eine Karte mit einer Kundennummer, außerdem wird die Personengröße des Haushaltes vermerkt. „Damit nicht immer dieselben Personen zuerst an die Reihe kommen, wechseln wir die Reihenfolge durch die Kundennummer“, sagt Dini Evers.

Für die Waren zahlen Erwachsene einen Obolus von 1,50 Euro, Kinder zahlen 50 Cent. Dieser kleine Beitrag soll vor allem die Wertschätzung für die Lebensmittel steigern. Während der Weihnachtszeit stellt der Brotkorb seit fünf Jahren außerdem einen „Wunschbaum“ im Bürgerbüro des Rathauses Neuenhaus auf: Bedürftige Kinder können einen kleinen Wunschzettel schreiben, der dann von den Besuchern des Bürgerbüros erfüllt werden kann. Im vergangenen Jahr sind so mehr als 100 Pakete zusammengekommen, die die Eltern ihren Kindern zu Weihnachten überreichen konnten.

Was aber bewegt die Ehrenamtlichen, beim Brotkorb zu helfen? „Mir liegt die Arbeit sehr am Herzen und ich helfe hier nach wie vor gerne“ sagt Agnes Schutten, die gemeinsam mit Aleida Wolf und Ulla Nerken zu den Urgesteinen des Neuenhauser Brotkorbes zählt und bereits seit zehn Jahren dabei ist. Agnes Schutten leitet zudem die Lebensmittelausgabe am Dienstag, donnerstags wird diese Aufgabe von Gabi Lorenz übernommen. Unterstützung bekommen die ehrenamtlichen Mitarbeiter von Tatiana Correia Machado, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Diakonischen Werk absolviert.

Viel Programm am kommenden Sonntag

Am kommenden Sonntag, 4. September, will der Brotkorb Neuenhaus sein zehnjähriges Bestehen feiern. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der reformierten Kirche Neuenhaus. Um 12.30 Uhr will sich Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp auf dem Gelände des Brotkorbes an der Lager Straße 19 gegen Lebensmittel aufwiegen lassen, bis zum Abend können Besucher der Einrichtung so mit einer Spende unter die Arme greifen – länger haltbare Lebensmittel, aber auch Kaffee und Tee sind besonders gerne gesehen.

In Anlehnung an die ZDF-Serie „Bares für Rares“ schätzen ab 14.30 regionale Experten den Wert von Bildern, Schmuck, Möbeln und anderen alten Schätzen. Ab 15 Uhr laden eine Kaffeetafel mit Selbstgebackenem und die Kirchenband der reformierten Kirche Veldhausen zum Verweilen ein.