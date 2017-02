Nordhorn. Seit fast zehn Jahren kommt der Behindertenbeirat der Stadt zusammen, um parteipolitisch neutral auf die Belange der Menschen mit Behinderung in Nordhorn aufmerksam zu machen und Anregungen und Vorschläge an Rat, Verwaltung oder Öffentlichkeit weiterzugeben. Nach der Kommunalwahl 2016 konstituierte sich unlängst der zwölf Mitglieder starke Beirat neu, wobei Hans-Jürgen Balka zum Vorsitzendem gewählt wurde. Seine Stellvertreterin wurde die bisherige Vorsitzende Inge Funk-Stendel. Beide verstehen sich als „Brückenbauer“ für über 5000 Nordhorner: Für diese Zahl legen sie einen Durchschnittswert zugrunde, nach dem rund zehn Prozent der Stadtbevölkerung etwa durch Unfall oder Krankheit mit Behinderungen von mehr als 50 Prozent leben müssen.

„Wir sind das Bindeglied zwischen Behinderten sowie Rat und Verwaltung“, berichten sie im GN-Gespräch über das Selbstverständnis des Beirates, dessen Mitglieder eine anerkannte Behinderung von mindestens 30 Prozent haben müssen. Doch um zu erfahren, wo in der Stadt den Menschen mit Behinderung Mängel oder Missstände die Teilhabe am öffentlichen Leben schwer bis unmöglich machen, wünscht sich der Behindertenbeirat noch viel mehr Kontakte und das Gespräch mit der breiten Öffentlichkeit.

Gerade mit Nichtbehinderten suchen Hans-Jürgen Balka und Inge Funk-Stendel ein viel offeneres und vorurteilsfreieres Miteinander. Hier hakt es nach ihren Erfahrungen oftmals auch heute noch, denn viele scheuten spürbar den Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Oder sie seien bei aller zuvorkommenden Freundlichkeit unbewusst einfach viel zu laut. „Manche denken vielleicht, wir sind alle schwerhörig“, berichtet Inge Funk-Stendel, die selbst nach einem schweren Schlaganfall seit einigen Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Dabei könnten mehr Miteinander und Interesse füreinander viele Missverständnisse ausräumen und das Zusammenleben noch unverkrampfter und leichter machen.

Obwohl die Stadt Nordhorn in Sachen Behindertenfreundlichkeit mit automatischen Ampeln und Blindenstreifen, abgesenkten Bürgersteigen, Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden wie bei Stadtfesten, Lautsprecheransagen der Haltestellen in öffentlichen Verkehrsmitteln, den neuen behindertengerechten Tretbooten samt Hebebühne am Vechtesee oder dem Mehrgenerationen-Fitnessparcours im Stadtpark bereits viele Standards gesetzt habe, bleibt aus Sicht der Beirats-Vorsitzenden weiterhin noch viel zu. So reiche etwa die bislang einzige behinderten- und rollstuhlgerechte öffentliche Toilette in der Innenstadt am ZOB keinesfalls aus. „Von zusätzlichen Toilettenwagen auf dem Weihnachtsmarkt haben wir Rollstuhlfahrer gar nichts“, sagt Inge Funk-Stendel. Und in Sachen Barrierefreiheit denken beide nicht nur an Behinderte, sondern auch an die zunehmende Zahl von Senioren mit Rollatoren oder an Mütter mit Kinderwagen.

Dabei gebe es jedoch bereits auch barrierefreie Angebote in öffentlichen Gebäuden, die Menschen mit Behinderung allerdings oftmals nicht bekannt seien. So stehen Rollstuhlfahrer manchmal aus Unkenntnis vor Treppen, obwohl es Rampen gibt. „Das ist manchmal für die Betroffenen leider nicht klar erkennbar“, weiß Hans-Jürgen Balka. Er plant deswegen, alle Informationen über barrierefreie und behindertengerechte Angebote in Nordhorn zusammenzutragen und in einem Flyer sowie über die Internetseite der Stadt zu veröffentlichen.

Auch beim Wohnungsbau werde oft viel zu wenig an behinderte Mieter gedacht, beklagen beide. Dabei seien die nicht nur – wie alle anderen Wohnungssuchenden auch – vom aktuellen Mangel betroffen: Das Angebot rollstuhlgerechter Wohnungen reiche längst nicht aus. Wenn aufgrund der Mieternachfrage in den nächsten Jahren in Nordhorn geschätzt mehr als 1500 neue Wohnungen errichtet werden müssen, sind das nach Rechnung des Beirats rund 170 notwendige Wohnungen für Menschen mit Behinderung. Hier wünschen sich Hans-Jürgen Balka und Inge Funk-Stendel, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo oder der freie Markt neben der demographischen Entwicklung einer alternden Gesellschaft auch die Erfordernisse von Menschen mit Behinderungen im Auge behält.

„Barrierefrei ist für einen Rollstuhlfahrer mehr als stufenlos“, berichtet Inge Funk-Stendel. So müssten rollstuhlgerechte Wohnungen zum Beispiel über breitere Türen verfügen. Der WC-Bereich und das Schlafzimmer müssen groß genug sein zum Wenden des Rollstuhls, bei Sanitäranlagen wie Waschbecken und Armaturenläufen müssen die eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Der Behindertenbeirat tagt (außer in den Schulferien) jeden zweiten Mittwoch eines Monats öffentlich im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.

Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann sich bei Hans-Jürgen Balka über Telefon 05921 728791 oder unter der E-Mail-Adresse behindertenbeirat@nordhorn.de melden. Informationen im Internet gibt es unter www.nordhorn.de mit Verlinkung zum Behindertenbeirat.

Radtour soll Zeichen setzen für die Inklusion

Am 15. April können die Nordhorner ein Zeichen für die Inklusion setzen, meint der Behindertenbeirat. Dann startet in der Kreisstadt um 12 Uhr ab den „Vechte-Arkaden“ die Radtour-Etappe „Inklusion braucht Aktion“ in Richtung Lingen. Die Tour führt insgesamt 2800 Kilometer durch Deutschland.

Alle Bürger, Vereine, Firmen und Schulen der Region sind dazu eingeladen, einige Kilometer bis zur Stadtgrenze, weiter nach Wietmarschen oder eben bis nach Lingen mitzufahren – mit dem Rad, Roller, Rollstuhl, Handbike oder anderen Rädern.

Schirmherren der Aktion, die nach 2016 zum zweiten Mal über Nordhorn läuft, sind Landrat Friedrich Kethorn und Bürgermeister Thomas Berling. Auch Hans-Peter Dust, mehrfacher Welt- und Europameister sowie dreifacher Gold- und Silbermedaillengewinner im Paracycling, wird das Feld begleiten.

Der Veranstalter „Health-Media g.e.V.“ hat das bundesweite Projekt auf die Beine gestellt, um das Thema Inklusion und deren Ziele mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.