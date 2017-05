Brych und Steinhaus leiten Champions-League-Finals

dpa Frankfurt/Main. Die Champions-League-Endspiele der Männer und Frauen werden von zwei deutschen Schiedsrichtern geleitet. Laut der UEFA wird der Münchner Felix Brych im Finale zwischen Juventus Turin und Real Madrid am 3. Juni in Cardiff eingesetzt. 2014 hatte er schon das Europa-League-Finale geleitet. Bei den Frauen kommt Bibiana Steinhaus im Champions-League-Endspiel zwischen Olympique Lyon und Paris St. Germain zum Einsatz. Steinhaus war 2011 Schiedsrichterin des Finals der Frauen-WM, sie leitete auch das Endspiel der Olympischen Spiele 2012 in London.