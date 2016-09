Bühne frei: Erste TV-Debatte zwischen Clinton und Trump

dpa Hempstead. Es wird spannend in der kommenden Nacht: Zum ersten Mal stehen sich in den USA die beiden aktuellen Präsidentschaftskandidaten in einem TV-Duell gegenüber. Die Demokratin Hillary Clinton und ihr republikanischer Konkurrent Donald Trump werden sich 90 Minuten lang einen Schlagabtausch liefern. Der Debatte gingen Wochen eines erbittert geführten Wahlkampfes voraus. Laut Umfragen ist das Rennen derzeit eng. Landesweit führt Clinton im Durchschnitt der Erhebungen zwar, aber ihr Vorsprung ist gering.