Bürgerfest zur deutschen Einheit in Dresden geht weiter

dpa Dresden. In Dresden gehen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit unter strengen Sicherheitsvorkehrungen weiter. Heute öffnet der sächsische Landtag seine Türen für die Bürger, bei schönem Wetter soll im Dresdner Zwinger eine 100 Meter lange Kaffeetafel für rund 300 ehrenamtlich Engagierte aus ganz Deutschland aufgebaut werden. Am Abend wird die Altstadt für eine Inszenierung in buntes Licht getaucht. Ein linkes Bündnis hat angekündigt, die Feiern zu stören. Montag, dem eigentlichen Feiertag, kommen Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Dresden.