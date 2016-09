Bürgermeister gibt Überblick zu Coevorden

Im Erdgeschoss ist ein Café, abends verwandelt sich das Coevordener Rathaus in ein Theater. Das Multifunktionshaus ist nicht die einzige Institution, die sich die Gemeinde teilt. Bert Bouwmeester behält den Überblick.

Coevorden. Mit der Gemeinde Coevorden pflegt die Grafschaft Bentheim ein besonderes Verhältnis. Sowohl Nordhorn als Partnerstadt als auch die Samtgemeinde Emlichheim als direkte Grenzgemeinde sind immer wieder ein Ansprechpartner für die niederländische Grenzgemeinde – vor allem, wenn es um den Europark geht. „Der Europark hat für uns eine sehr große Bedeutung. Logistisch ist das Zentrum für uns ein wichtiger Faktor und wir freuen uns, dass der Park wächst und wächst“, sagt Bert Bouwmeester, Bürgermeister der Gemeinde Coevorden. Zur Grenzstadt zählen auch die Gemeinden Dalen, Oosterhesselen, Sleen und Zweeloo. Die gesamte Einwohnerzahl liegt damit bei 55.000.

SPNV

Die Gemeinde habe höchstes Interesse daran, dass die Ausweitung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) auch Coevorden mit einschließt. „Das sind zwar noch einige Meter, die wir stemmen müssen. Aber wir sollten unbedingt darin investieren“, meint Bouwmeester. Auch der Europark werde von einen Bahnanschluss profitieren.

Grenzüberschreitend

„Die deutsch-niederländische Zusammenarbeit klappt super. Natürlich hapert es noch an manchen Stellen, aber daran arbeiten wir“, meint Bouwmeester zuversichtlich. Ein positives Beispiel sei ein Mitarbeiter des Grafschafter Jobcenters, der einmal im Monat in Coevorden Niederländern Beratungsgespräche für Stellen auf deutscher Seite anbietet. Noch Luft nach oben gebe es bei baulichen Abstimmungen, wie die geplanten höheren Windräder in Laar. Coevordener hatten sich gegen das Vorhaben ausgesprochen. „Bei solchen Veränderungen achtet man zwar darauf, dass die Abstände innerhalb seines Landes passen, ob sie aber hinter der Landesgrenze nicht stimmen, ist egal“, kommentiert Coevordens Bürgermeister den Streit um die Windkraftanlagen. „Das sind Diskussionen, die immer einmal geführt werden müssen, damit ein Standard gesetzt wird.“

Wonderland

Als „kleinen Spaß und Ulk“ hingegen versteht Bert Bouwmeester die Bewohner von „Wonderland“, die sich auf einem kleinen Stück Land niedergelassen hatten, weil sie es für „Niemandsland“ erklärten. „Auch bei dieser Kuriosität haben wir gut mit der Samtgemeinde Emlichheim zusammengearbeitet. Es ist ja auch de facto kein Niemandsland, die Fläche soll schon bald an eine Firma verkauft werden“, berichtet Bouwmeester.

Rund ums Geld

Finanziell stehe die Gemeinde in der Provinz Drenthe gut da. „Wir mussten harte Einsparungen verkraften, aber jetzt stehen wir wieder auf zwei gesunden Füßen und können wieder investieren“, berichtet Bouwmeester. Mit den Investitionen soll der Burg-Charakter von Coevorden wieder herausgearbeitet werden. „Wir haben eine Festungsstadt und können die Entwicklungen 1000 Jahre nachvollziehen. Das sollten wir viel besser nutzen.“ Außerdem soll der Bahnhof besser an die Innenstadt angebunden werden. Im Tourismus- und Agrarsektor verdient die Gemeinde übrigens das meiste Geld. 1,4 Millionen Menschen schlafen jährlich in Coevorden. Da die Gas- und Ölvorräte langsam zu Neige gehen, soll gerade der Tourismussektor erweitert werden.